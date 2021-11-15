Угрожавший МКС космический мусор пролетел мимо, но может вернуться

Международной космической станции (МКС) угрожает космический мусор. Поэтому экипаж станции перейдет на космический корабль. Об этом сообщили в прямой трансляции NASA.

Члены экипажа, среди которых россияне Антон Шкаплеров, Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай, укрылись в космическом корабле «Союз». Такое распоряжение отдал им Центр управления полетами.

В итоге угрожавший МКС космический мусор пролетел мимо станции, но может еще раз пролететь мимо через полтора часа. Экипажу разрешили вернуться на станцию.

В 2020 году российский космонавт Иван Вагнер с борта МКС запечатлел на видео группу из пяти неизвестных летающих объектов. Он хотел заснять полярное сияние над Антарктидой, но в кадр попало «нечто иное, не только само сияние». Объекты появляются на 9—12-й секунде видео.



Дарья Акимова