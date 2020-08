Российский космонавт заснял загадочные летающие объекты в космосе

Российский космонавт Иван Вагнер с борта Международной космической станции (МКС) запечатлел на видео группу из пяти неизвестных летающих объектов. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Он рассказал, что хотел заснять полярное сияние над Антарктидой, но в кадр попало «нечто иное, не только само сияние». Объекты появляются на 9—12-й секунде видео.

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.



The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU