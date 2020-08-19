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Российский космонавт заснял загадочные летающие объекты в космосе

15:39, 19.08.2020 1
Российский космонавт заснял загадочные летающие объекты в космосе
Фото: pikist.com

Российский космонавт Иван Вагнер с борта Международной космической станции (МКС) запечатлел на видео группу из пяти неизвестных летающих объектов. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Он рассказал, что хотел заснять полярное сияние над Антарктидой, но в кадр попало «нечто иное, не только само сияние». Объекты появляются на 9—12-й секунде видео.

Вагнер задался вопросом, что это может быть: метеоры, спутники или что-то другое, и сообщил, что всю информацию передали руководству «Роскосмоса».

Ранее астрофизики рассказали, верят ли они в инопланетян. Все подробности — в материале «Реального времени».

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:00
    допосылались сообщений инопланетянам,теперь колонизируют.
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