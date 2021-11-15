Депутат Госдумы предложил расширить условия для признания НКО иноагентом

В Госдуме предложили признавать иноагентами НКО, получающие средства от постоянно проживающих за рубежом россиян. С такой инициативой выступил депутат Евгений Федоров.

В своем письме на имя генпрокурора Игоря Краснова Федоров отметил, что недавно одна из российских НКО была признана осуществляющей экстремистскую деятельность. Среди жертвователей средств в такой организации были россияне, которые живут за рубежом, в том числе в государствах, применяющих санкции против России.

При этом такие пожертвования закон не считает иностранным финансированием.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность расширения условий для признания НКО, выполняющей функцию иностранного агента, а именно признать иностранным финансированием организации средства или иное имущество, полученные от граждан России, которые имеют вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в государстве, органами власти которого были приняты правовые акты, направленные на распространение санкций в отношении российских юридических и физических лиц», — приводит текст обращения RT.

В соответствии с действующим законодательством НКО были признаны иностранным агентом, только если российские граждане профинансировали организацию деньгами, полученными от других государств, иностранных или международных организаций, либо действуют в качестве посредников при получении данных средств НКО.



На прошлой неделе Минюст России признал иноагентом юрлицо «Как бы инагент» и внес его в соответствующий реестр.



Ольга Шагиева