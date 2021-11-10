Минюст России внес в списки иноагентов юрлицо «Как бы инагент»
Минюст России признал иноагентом юрлицо «Как бы инагент» и внес его в соответствующий реестр. Информация об этом появилась сегодня на сайте министерства.
Общество было создано россиянами Денисом Камалягиным*, Сергеем Маркеловым* и Дарьей Апахончич*. Отмечается, что ранее эти граждане были внесены в реестр тоже.
В сообщении министерства говорится, что в данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными людьми требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр.
В октябре Минюст внес «Москоу диджитал медиа»** в реестр СМИ-иноагентов.
* внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента»
** СМИ, выполняющие функции иноагента
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