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Минюст России внес в списки иноагентов юрлицо «Как бы инагент»

18:05, 10.11.2021
Минюст России внес в списки иноагентов юрлицо «Как бы инагент»
Фото: minjust.gov.ru

Минюст России признал иноагентом юрлицо «Как бы инагент» и внес его в соответствующий реестр. Информация об этом появилась сегодня на сайте министерства.

Общество было создано россиянами Денисом Камалягиным*, Сергеем Маркеловым* и Дарьей Апахончич*. Отмечается, что ранее эти граждане были внесены в реестр тоже.

В сообщении министерства говорится, что в данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными людьми требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр.

Фото: minjust.gov.ru

В октябре Минюст внес «Москоу диджитал медиа»** в реестр СМИ-иноагентов.

* внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента»

** СМИ, выполняющие функции иноагента

Дарья Акимова
ОбществоВласть

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