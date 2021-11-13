Перевозчикам Татарстана предоставят субсидии на приобретение техники для проверки QR-кодов

Власти Татарстана готовы предоставить перевозчикам субсидии на приобретение технических средств для проверки QR-кодов. Об этом на субботнем совещании заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Также Минниханов заявил, что власти будут отслеживать вопросы, связанные с уменьшением пассажиропотока.

«Будем прослеживать. Если такие вопросы будут возникать, правительство готово рассмотреть эти вопросы. Но другого пути нет», — сказал президент Татарстана.

Ранее сообщалось, что татарстанским перевозчикам выделят субсидии в случае сокращения пассажиропотока из-за QR-кодов.

С 22 ноября в Татарстане введут новые ограничения. Жители республики смогут воспользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода или справки о медотводе от вакцинации. Пожилым людям без прививки или медотвода заблокируют транспортные карты.



Ольга Шагиева