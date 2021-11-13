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Перевозчикам Татарстана предоставят субсидии на приобретение техники для проверки QR-кодов

11:57, 13.11.2021 1
Перевозчикам Татарстана предоставят субсидии на приобретение техники для проверки QR-кодов
Фото: realnoevremya.ru

Власти Татарстана готовы предоставить перевозчикам субсидии на приобретение технических средств для проверки QR-кодов. Об этом на субботнем совещании заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Также Минниханов заявил, что власти будут отслеживать вопросы, связанные с уменьшением пассажиропотока.

«Будем прослеживать. Если такие вопросы будут возникать, правительство готово рассмотреть эти вопросы. Но другого пути нет», — сказал президент Татарстана.

Ранее сообщалось, что татарстанским перевозчикам выделят субсидии в случае сокращения пассажиропотока из-за QR-кодов.

С 22 ноября в Татарстане введут новые ограничения. Жители республики смогут воспользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода или справки о медотводе от вакцинации. Пожилым людям без прививки или медотвода заблокируют транспортные карты.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:19
    Все , кто хотел и кому необходимо , вакцинировались. Непривитые не сунутся в общественный транспорт ( на санках поедут). Ваши ограничения с куаркодом направлены против вакцинированных и перевозчиков, вы им создаете проблемы . А субсидии , которые вы обещали , не факт, что они их получат и не факт, что покроют их издержки. А вот штрафы по-максимому перевозчикам - это реально.
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