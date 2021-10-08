По делу о расстреле в гимназии №175 в Казани назначено 170 новых судебных экспертиз

Фото: «Реальное время»/Максим Платонов (гимназия №175 в день трагедии)

В рамках расследования казанского теракта в гимназии №175 проведен 21 следственный эксперимент, дополнительно допрошены более 800 потерпевших и свидетелей, назначены 170 судебных экспертиз. О таких итогах работы за месяц рассказал на заседании Советского райсуда Казани представитель следственной группы Вадим Кутушев.



На заседании рассматривалось ходатайство о продлении домашнего ареста директору ООО «Ваша безопасность» Сергею Иванову. По версии следствия, его компания отвечала за работоспособность магнитного замка на двери главного входа в гимназию, но муниципальный контракт в этой части не исполнила, и 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев смог открыть эту дверь рукой, беспрепятственно войти в гимназию и устроить там взрыв и стрельбу. Погибли семь учеников и два педагога.

Иванова обвиняют в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья для потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

На заседании выяснилось: директора гимназии перевели из свидетелей в обвиняемые, а работу следственной группы возглавил приближенный к Александру Бастрыкину генерал-майор юстиции.