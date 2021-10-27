Эксперт оценил шансы Татарстана на сохранение должности президента республики

Если закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах России» вступит в силу, Татарстан не сможет сохранить должность президента республики, несмотря на отрицательный отзыв Госсовета РТ на законопроект, рассказал завкафедрой конституционного и административного права юридического факультета Казанского федерального университета Евгений Султанов.



Закон не нуждается в одобрении республиканского Госсовета, это соответствует Конституции РФ и регламенту Госдумы Федерального собрания России. Однако имеет значение голосование Татарстана в парламенте.

«Если законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ более чем одной трети субъектов РФ выскажутся против принятия соответствующего федерального закона, по решению Госдумы создается согласительная комиссия», — приводит ТАСС слова Султанова.

Отзыв на проект закона будет считаться отрицательным, если против выскажутся как законодательный, так и высший органы госвласти субъекта. Если Госдума примет закон, Татарстан не сможет сохранить должность президента республики, поскольку это будет противоречить федеральному законодательству.

Фото: realnoevremya.ru

Госсовет Татарстана выступил против ликвидации должности президента республики. 82 депутата единогласно приняли решение не поддерживать законопроект. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это мнение будет учитываться при рассмотрении законопроекта. При этом он обратил внимание, что позиция татарстанского парламента лишь одна из многих.

Подробнее о позиции Татарстана по этому вопросу — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко