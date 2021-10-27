Эксперт оценил шансы Татарстана на сохранение должности президента республики
Если закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах России» вступит в силу, Татарстан не сможет сохранить должность президента республики, несмотря на отрицательный отзыв Госсовета РТ на законопроект, рассказал завкафедрой конституционного и административного права юридического факультета Казанского федерального университета Евгений Султанов.
Закон не нуждается в одобрении республиканского Госсовета, это соответствует Конституции РФ и регламенту Госдумы Федерального собрания России. Однако имеет значение голосование Татарстана в парламенте.
«Если законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ более чем одной трети субъектов РФ выскажутся против принятия соответствующего федерального закона, по решению Госдумы создается согласительная комиссия», — приводит ТАСС слова Султанова.
Отзыв на проект закона будет считаться отрицательным, если против выскажутся как законодательный, так и высший органы госвласти субъекта. Если Госдума примет закон, Татарстан не сможет сохранить должность президента республики, поскольку это будет противоречить федеральному законодательству.
Госсовет Татарстана выступил против ликвидации должности президента республики. 82 депутата единогласно приняли решение не поддерживать законопроект. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это мнение будет учитываться при рассмотрении законопроекта. При этом он обратил внимание, что позиция татарстанского парламента лишь одна из многих.
Подробнее о позиции Татарстана по этому вопросу — в материале «Реального времени».
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