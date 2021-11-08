Российская ЛГБТ-сеть* внесена в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов
Межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть»* включено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает Минюст России.
Кроме того, в перечень иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Иван Павлов**, Валерия Ветошкина**, Максим Заговора**, Максим Оленичев** и Елена Скворцова**.
Недавно ведомство приостановило деятельность Всетатарского общественного центра из-за экстремизма. Работу ВТОЦ ограничили по решению прокурора Татарстана от 17 октября 2021 года.
В прошлом месяце в реестр СМИ-иноагентов также вошли «Москоу диджитал медиа»*** и акционерное общество «РС-Балт»***. Решение принято во исполнение требований действующего законодательства.
*Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иноагента.
** Физические лица, выполняющие функции иноагента.
*** СМИ, выполняющие функции иноагента.
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