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Российская ЛГБТ-сеть* внесена в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов

20:54, 08.11.2021
Российская ЛГБТ-сеть* внесена в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов
Фото: minjust.gov.ru

Межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть»* включено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает Минюст России.

Кроме того, в перечень иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Иван Павлов**, Валерия Ветошкина**, Максим Заговора**, Максим Оленичев** и Елена Скворцова**.

Фото: minjust.gov.ru

Недавно ведомство приостановило деятельность Всетатарского общественного центра из-за экстремизма. Работу ВТОЦ ограничили по решению прокурора Татарстана от 17 октября 2021 года.

В прошлом месяце в реестр СМИ-иноагентов также вошли «Москоу диджитал медиа»*** и акционерное общество «РС-Балт»***. Решение принято во исполнение требований действующего законодательства.

*Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иноагента.

** Физические лица, выполняющие функции иноагента.

*** СМИ, выполняющие функции иноагента.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть

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