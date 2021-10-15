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Минюст внес «Москоу диджитал медиа»* в реестр СМИ-иноагентов

20:46, 15.10.2021
Минюст внес «Москоу диджитал медиа»* в реестр СМИ-иноагентов
Фото: minjust.gov.ru

Минюст России включил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, «Москоу диджитал медиа»* и акционерное общество «РС-Балт»*, сообщается на сайте ведомства.

— 15 октября 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены общество с ограниченной ответственностью «Москоу диджитал медиа» и акционерное общество «РС-Балт», — говорится в сообщении.

Вчера Минюст России признал иноагентом некоммерческую организацию по защите прав человека «Якутия — наше мнение»**.

* СМИ, выполняющие функции иноагента.

**Некоммерческая организация, признанная в России иноагентом.

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