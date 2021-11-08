В Татарстане 9 ноября прогнозируется сильный ветер
Во вторник, 9 ноября, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.
По прогнозу синоптиков, завтра ночью и утром местами на территории республики ожидается сильный юго-западный ветер. Его порывы будут достигать 15—18 м/с.
Напомним, по прогнозу синоптиков, сегодня в республике ожидается сильный юго-западный, западный ветер порывами 15—18 м/с. Днем на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.
По данным Гидрометцентра РТ, в Татарстане на этой неделе похолодает. По прогнозу синоптиков, дневные температуры опустятся до 0 градусов и ниже, ожидаются дожди и мокрый снег.
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