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В Татарстане 9 ноября прогнозируется сильный ветер

14:48, 08.11.2021
В Татарстане 9 ноября прогнозируется сильный ветер
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Во вторник, 9 ноября, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, завтра ночью и утром местами на территории республики ожидается сильный юго-западный ветер. Его порывы будут достигать 15—18 м/с.

Напомним, по прогнозу синоптиков, сегодня в республике ожидается сильный юго-западный, западный ветер порывами 15—18 м/с. Днем на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

По данным Гидрометцентра РТ, в Татарстане на этой неделе похолодает. По прогнозу синоптиков, дневные температуры опустятся до 0 градусов и ниже, ожидаются дожди и мокрый снег.

Татьяна Демина
Общество Татарстан

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