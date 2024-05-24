«Динамо» может стать полноценным чемпионом спустя 61 год

Превью решающего матча чемпионата России по футболу

Спартакиада ФСО «Динамо» . Фото: Динар Фатыхов

В эту субботу в Краснодаре состоится, по сути, финал чемпионата России по футболу, в котором сыграют «Краснодар» и московское «Динамо». Обе команды ни разу не были чемпионами страны, но в отношении динамовцев стоит отметить, что последняя их полноценная победа датируется 1963 годом. Спортивная редакция «Реального времени» пытается разобраться: почему при кажущемся всемогуществе «Динамо» его успехи оказались столь ничтожными в последние 30 лет существования СССР.

Прежняя победа «динамовцев»

Вспомнить 1963 год, когда динамовцы побеждали в полноценном футбольном чемпионате, получится только фактурно, но не эмоционально. Помогает статистика: согласно ей, «Динамо» опередило «Спартак» и минское «Динамо». В составе московского «Динамо» были второй вратарь Владимир Беляев из Нальчика, Николай Бобков из Ярославля, Юрий Вшивцев из Кирова, Аркадий Николаев из Ульяновска, Георгий Рябов из Таллина, Геннадий Гусаров из «Торпедо». Только Гусаров — сборник. А остальные сборники из московского «Динамо» — воспитанники клубного футбола либо москвичи.

Любопытно, что недавних дебютантов высшей лиги — минское «Динамо» — привел к бронзовым медалям тренер Александр Севидов, который до Великой Отечественной войны, в 1939 году, выступал за казанское «Динамо», а после Минска неоднократно тренировал «Динамо» московское, став вместе с Константином Бесковым одним из самых успешных тренеров этой команды. Вот Минск как раз собран с миру по нитке: из подмосковной Коломны туда переехали Эдуард Малофеев и Михаил Мустыгин, чуть позже к ним присоединится земляк Игорь Андрес. Плюс Вениамин Арзамасцев из Смоленска, испанец Хуан Усаторре из «Спартака», Иван Мозер из Закарпатья, дядя известного тренера по фигурному катанию Нины Мозер.

В 1970—80-е годы минчане будут делать ставку на московских одноклубников Анатолия Байдачного, Юрия Курненина, Юрия Пудышева. Это переходы спортсменов по спортивной горизонтали, внутри одного общества. Весь советский спорт поделен на общества — добровольно-спортивные и два физкультурно-спортивных. Последние из разряда «милитаризированных», Вооруженные силы и «Динамо», добровольными их никак не назовешь. Это позволяет фундаментально регламентировать жизнедеятельность советского спорта, чтобы команды не возникали спонтанно, как, допустим, «Трудкоммуна им. Г.Г. Ягоды» из Болшево, серебряный призер чемпионата СССР по хоккею с мячом 1936 года, а также ВВС МВО, созданный Василием Сталиным и собравший под свои знамена команды по баскетболу и волейболу, футболу и хоккею с шайбой.



Остальные сборники из московского «Динамо» — воспитанники клубного футбола либо москвичи. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В чемпионате СССР победила сборная СССР

Советское «Динамо» позволяло своим спортсменам становиться действующими сотрудниками КГБ и МВД. Короленков из того чемпионского состава затем работал в КГБ, Бобков и Вшивцев стали дипломатическими курьерами. ФСО «Динамо» своих не бросало.



Но победа 1963 года стала для динамовцев Москвы последней полноценной в СССР и до сей поры в России. Выигрывали одноклубники из Киева, Минска, Тбилиси, а до Москвы чемпионство дошло еще только в 1976 году в весьма странном чемпионате, где медали раздавались по итогам первого и второго кругов. В истории советского футбола подобное уже случалось, когда в 1937 году было два чемпионства. Но даже тот прецедент выглядел солидней. Весной в чемпионате принимало участие семь команд, осенью — восемь, соответственно, сыграли они 21 и 28 матчей. НХЛ 30 лет существовало, как «Ориджинал Сикс», оригинальная шестерка, где две команды базировались в Канаде, четыре в США, тем не менее никто не хочет подвергать сомнению те розыгрыши Кубка Стэнли.

Но чемпионат 1976 года по своей странности переплюнул только женский волейбольный, когда победила сборная СССР, а призерами были команды спортивных обществ «Буревестник» и «Динамо». Всего принимало участие шесть команд. Тоже 1976 год — время временного, но достаточно массового помешательства, зато все очень логично, когда в чемпионате СССР победила сборная СССР. Поэтому то чемпионство по итогам 15 игр, увы, выглядит каким-то ущербным.

В ЦСКА могли призвать спортсмена из любой команды в СССР

Неприятные параллели можно провести еще и в связи с решающими матчами в рамках чемпионата страны, поскольку «Динамо» дважды уступало в играх, которые могли принести им очередное чемпионство. В 1970 году в Ташкенте проиграли ЦСКА, это был дополнительный поединок за звание чемпиона, а в 1986 году уступили киевскому «Динамо», а вот это уже была решающая игра в рамках календаря, как и ожидаемая сейчас встреча с «Краснодаром».

Неприятные параллели можно провести еще и в связи с решающими матчами в рамках чемпионата страны. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но смысл нашего экскурса в историю состоит не в этом, а в том, что даже не совсем успешное футбольное «Динамо» смотрится вполне конкурентно на фоне «коллег» из одноименного ФСО. Хоккеисты выигрывали чемпионат страны четырежды, в 1947 и 1954 годах, и уже под развал СССР — в 1990 и 1991 годах. Когда стране, мягко говоря, было не до спортивных баталий. Последнее золото в баскетболе датируется 1948 годом, в волейболе — 1951-м. В хоккее с мячом победили в 1978-м, а остальные 14 побед динамовцев еще более древние.

Мы рассматриваем только мужские команды, где армейские коллективы могли призвать в свои ряды любого военнообязанного. В 80-е годы «Динамо» стабильно побеждало только в одном игровом командном виде спорта — водном поло (с 1985 по 1987 годы). И то преодолев серьезное сопротивление своих одноклубников из Алма-Аты.

Почему? Да потому, что ФСО «Динамо» во времена СССР только со стороны выглядело всемогущим. Особенно, если это касалось московских команд. Это в ФСО Вооруженные силы была выстроена четкая вертикаль, когда в ЦСКА могли оказаться все, не только военнообязанные, но даже те, кто нес спортивную службу в других армейских командах, прикрепленных к другим военным округам. Хоккей (Касатонов, Дроздецкий, Гусаров, Белошейкин из СКА, Ленинград), баскетбол (Куртинайтис, Миглиниекс из СКА, Рига, Тихоненко, из СКА, Алма-Ата, Гоборов из СКА, Киев) — и это была армейская вертикаль, причем сборной СССР в тот период руководили главные тренеры армейского клуба Виктор Тихонов и Александр Гомельский.

В хоккее положение дел в «Динамо» поправил будущий наставник «Ак Барса»

Более того, армейские клубы могли себе позволить забрать необходимых им игроков из стана прямых конкурентов, из «Динамо». Баскетболист Попов, волейболист Антонов, ватерполисты Вдовин и Маркоч, хоккеист Балдерис. Игровые командные виды спорта собирали под ЦСКА. Только гандбол удивительным образом сопротивлялся, и минский СКА 80-х сумел в порядке исключения и обойти ЦСКА, и не терять лидирующих игроков. Но тут два объяснения: и главный тренер сборной не представлял ЦСКА, да и в Политбюро никто к этому виду спорта всерьез не относился.

Соревнования динамовцев на ведомственной Спартакиаде. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Почему же в ФСО «Динамо» не была выстроена такая же вертикаль? Скорее всего, произошло это по причине межличностного конфликта председателя КГБ Юрия Андропова (1967—1982) и главы МВД Николая Щелокова (1966—1982). Вовлеченность руководителей подобного уровня в спорт изначально вызывала сомнения, а отдельные действия Андропова ничего иного, как недоумения, не вызывали. В частности, Юрий Владимирович способствовал тому, чтобы коренной динамовец Константин Бесков возглавил футбольный «Спартак», хотя это была «вотчина» болельщиков «красно-белых» в Политбюро Константина Черненко и Виктора Гришина. Далее Андропов уговорил еще одного коренного динамовца Виктора Тихонова перейти из рижского «Динамо» в ЦСКА. Но вскоре команду возглавил Юрий Моисеев, будущий наставник «Ак Барса».

У динамовских наставников окно возможностей было в разы меньше. Когда в хоккее с мячом разгулялся красноярский «Енисей», то весь этот банкет развернулся за счет того, что не было в этом виде спорта ЦСКА. А динамовцы никого не могли выдернуть из «Енисея», поскольку за его спиной маячила фигура члена Политбюро экс-красноярца Владимира Долгих. В хоккее с шайбой «Трактор» от «Динамо» оборонял экс-челябинец Евгений Тяжельников. Против ЦСКА ему было не выстоять, поскольку там была могучая фигура Тихонова, за которой стоял Устинов, а поодаль маячил «дорогой Леонид Ильич». А за «Динамо», по сути, никого подобного масштаба не было.

