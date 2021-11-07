Татарстанцев предупредили о гололедице и сильном порывистом ветре завтра
Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили об ухудшении погодных условии в понедельник. Об этом сообщается на сайте организации.
8 ноября на территории республики прогнозируется: сильный юго-западный, западный ветер порывами 15-18 м/с, ночью и днём на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.
Сегодня на территории Татарстана прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.Общество Татарстан
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