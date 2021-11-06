В Татарстане программы капитального ремонта выполнили на 95%

В Татарстане в программы капитального ремонта объектов социальной и культурной сферы включены почти 3,5 тысячи объектов. На это выделили более 23 млрд рублей. На сегодняшний день объём работ по ним в целом выполнен на 95%. Об этом сообщил на традиционном республиканском совещании в доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Из 27 программ завершились 14, в которые входит 1127 объектов на 3 млрд рублей. На этой неделе в Татарстане завершилась программа обеспечения населения питьевой водой.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас остается завершить ремонтные работы в одном детском саду Казани. Уже отреставрированы 48 объектов, из них 2 — на этой неделе. Работы по программе капремонта медицинских стационаров выполнили на 90%. 12 объектов уже готовы, еще 6 — в работе, сообщает пресс-служба президента РТ.



Сейчас ведутся работы на 4-ых объектах, подведомственных МВД. Работы завершены в пяти зданиях. Объем выполнения в целом составляет 91%. В завершающей стадии находятся работы по программе капитального ремонта спортобъектов: из 18 объектов остается завершить работы на 3-х. Общий объем работ по программе достиг 99%.



Ранее Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани объявил тендер на капремонт сетей наружного освещения на территории образовательных учреждений.



Татьяна Леухина