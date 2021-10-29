В Казани на капремонт сетей наружного освещения в образовательных учреждениях выделят 6,9 млн рублей

Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани объявил тендер на капремонт сетей наружного освещения на территории образовательных учреждений. Начальная цена договора — 6,9 млн рублей. Источником финансирования выступает муниципальный бюджет.

Исполнителю необходимо произвести демонтаж старых светильников, кронштейнов, кабельной продукции и аварийных опор, вывезти старое оборудование, оказать бурение котлованов для установки опор, монтаж и бетонирование опор освещения и световых комплексов, монтаж кронштейнов, светильников и комплектующих материалов и др.

Фото: realnoevremya,ru (архив)

Всего в перечень входят 179 учреждений: детские сады, школы, лицеи, центры дополнительного образования и др. Услугу необходимо оказать до конца этого года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 ноября. Победителя объявят на электронном аукционе, который состоится 12 ноября.

В прошлом месяце ведомство публиковало тендер на капремонт шахт лифтов и установку подъемников в надземных переходах. На эти цели выделили более 8 млн рублей.

Диана Жиленкова