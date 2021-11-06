В ЕАО восполнят недостаток бригад скорой помощи путем перераспределения действующих работников

Фото: Максим Платонов

Жителей города Облучье, где недавно стали массово увольняться медики скорой помощи, обеспечат необходимой скорой медицинской помощью. Для этого будут перераспределены действующие сотрудники, а также привлекутся дополнительные специалисты, в результате чего сформируют новые бригады.

Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава РФ Сергей Багненко напомнил, что сотрудники бригад испытывают колоссальные нагрузки и регулярно контактируют с больными коронавирусом. Поэтому каждый медик должен быть вакцинирован. Сделать прививку могут и жители города, тем самым они помогут врачам, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Фото: Максим Платонов

Вчера в ЕАО количество уволившихся врачей скорой помощи возросло с 15 до 27 человек. Позднее президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал эту ситуацию. По его словам, подобный знак протеста недопустим, потому что под удар попадают пациенты. Президент палаты заявил, что не оказывать им помощь — это преступление, которое не может найти оправдание.

Диана Жиленкова