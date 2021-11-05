В Татарстане подтвердились рекордные 206 случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 206 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Показатель в 206 заболевших — новый рекорд для Татарстана. За весь период пандемии в республике подтвердились 31 720 случаев COVID-19.
Показатель на 100 тысяч населения — 814,6. Прирост числа заболевших к прошедшим суткам составил 9,5%, а за последнюю неделю — 22%.
Выздоровели 49 человек за сутки, всего — 25 820. За сутки скончались от инфекции 11 человек, всего — 1 030.
Вчера в Татарстане зарегистрировали 188 новых заражений коронавирусом.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым