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В Татарстане подтвердились рекордные 206 случаев заражения коронавирусом

11:06, 05.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились рекордные 206 случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 206 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Показатель в 206 заболевших — новый рекорд для Татарстана. За весь период пандемии в республике подтвердились 31 720 случаев COVID-19.

Показатель на 100 тысяч населения — 814,6. Прирост числа заболевших к прошедшим суткам составил 9,5%, а за последнюю неделю — 22%.

Выздоровели 49 человек за сутки, всего — 25 820. За сутки скончались от инфекции 11 человек, всего — 1 030.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане зарегистрировали 188 новых заражений коронавирусом.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаВласть Татарстан

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