Новости общества

15:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Москве в два раза увеличили выплаты донорам плазмы с антителами

15:24, 04.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Москве в два раза увеличили выплаты донорам плазмы с антителами
Фото: Максим Платонов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что размер вознаграждения для доноров плазмы крови с антителами к коронавирусу увеличили вдвое, до 10 тыс. рублей.

— Думаю, что это будет также дополнительным материальным стимулом такой большой благородной работе, которую делают наши доноры, — сказал он.

Фото: Максим Платонов

По словам Собянина, Москва стала первым регионом России, который начал применять донорскую плазму для лечения тяжелой формы течения COVID-19, сообщает ТАСС. За полтора года лечение донорской плазмой прошли 20 тыс. человек.

Вчера сообщалось, что в Татарстане с апреля 2020 года было израсходовано больше тысячи доз антиковидной плазмы для лечения больных COVID-19. Об этом заявил главный врач Республиканского центра крови МЗ РТ Рамиль Тураев. По его словам, всего в РЦК Татарстана с начала пандемии было заготовлено 1 312 доз антиковидной плазмы, а передано 1 147 доз.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также