В Москве в два раза увеличили выплаты донорам плазмы с антителами

Фото: Максим Платонов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что размер вознаграждения для доноров плазмы крови с антителами к коронавирусу увеличили вдвое, до 10 тыс. рублей.

— Думаю, что это будет также дополнительным материальным стимулом такой большой благородной работе, которую делают наши доноры, — сказал он.

Фото: Максим Платонов

По словам Собянина, Москва стала первым регионом России, который начал применять донорскую плазму для лечения тяжелой формы течения COVID-19, сообщает ТАСС. За полтора года лечение донорской плазмой прошли 20 тыс. человек.



Вчера сообщалось, что в Татарстане с апреля 2020 года было израсходовано больше тысячи доз антиковидной плазмы для лечения больных COVID-19. Об этом заявил главный врач Республиканского центра крови МЗ РТ Рамиль Тураев. По его словам, всего в РЦК Татарстана с начала пандемии было заготовлено 1 312 доз антиковидной плазмы, а передано 1 147 доз.



Алексей Нечаев