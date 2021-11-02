МВД России предостерегло от проведения несогласованных мероприятий в ноябрьские праздники

МВД России предостерегло от проведения несогласованных мероприятий в праздничные дни с 4 по 7 ноября. Объявление об этом появилось на официальном сайте.

В подразделения МВД поступила информация о планирующихся на 4-7 ноября несогласованных мероприятиях в некоторых регионах. Ведомство напомнило, что что из-за эпидемии коронавируса массовые мероприятия запрещены. Ограничительные меры в регионах РФ продолжают действовать. Отмечается также, что организация несогласованных мероприятий и участие в них влекут за собой установленную законом ответственность. В случае возникновения беспорядков, сотрудники МВД готовы обеспечить порядок и привлечь организаторов и участников акций будут привлечены к уголовной ответственности.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани властями были отменены все общегородские мероприятия в ноябрьские праздники. Мэр города попросил глав районов администраций и всех руководителей держать этот вопрос на контроле.







Дарья Акимова