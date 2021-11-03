«Татфондбанк» потребовал от оператора игровой зоны «Азов-Сити» миллиард долга по кредитам

Фото: Максим Платонов

Сумма требований снизилась на 100 миллионов

Как стало известно «Реальному времени», ПАО «Татфондбанк» вновь пытается войти в реестр кредиторов третьей очереди татарстанского ООО «Роял Тайм Групп», которое известно как крупный инвестор первой в России игорной зоны «Азов-Сити» в Краснодарском крае. На этот раз рухнувший банк заявился с суммой в 999,5 миллиона рублей, а в качестве основания указаны шесть кредитных договоров.

Первая попытка ТФБ записаться в кредиторы была в марте 2019 года, через месяц после введения процедуры наблюдения в «Роял Тайм Групп». Тогда банк требовал включить в реестр всего 300 тысяч рублей процентов и неустойки по кредитным договорам — в том числе на строительство здания гостиницы с казино «Оракул», которое является частью «Азов-Сити». Арбитражный суд Татарстана отказал в иске, так как долг перед банком вместо оператора игровой зоны заплатило ООО «Юридическая фирма «Татюринформ».

Далее банк решил сыграть по-крупному и в октябре 2019 года потребовал включить в реестр требования кредиторов больше 1,1 миллиарда рублей, которые когда-то выдал в качестве кредита — правда, информации о том, на какие цели предоставлен кредит, в судебных документах нет. Но, напомним, что ТФБ когда-то выдал «Роял Тайм Групп» как раз около миллиарда на строительство того же «Оракула».

ТФБ когда-то выдал «Роял Тайм Групп» как раз около миллиарда на строительство того же «Оракула»

Примечательно, что основание было таким же, как и сейчас: задолженность по шести кредитным договорам КК 14/15, КК 22/15, КК 30/15, КК 12/16, КК 15/14, КК 17/14. В этом требовании суд также отказал. А в определении говорится, что конкурсный управляющий «Татфондбанка» — Агентство по страхованию вкладов через суд пыталось признать сделки по досрочному погашению задолженности недействительными, так как они были проведены за несколько дней до введения в ТФБ временной администрации.

— При рассмотрении обособленного спора по существу заявителем (ТФБ, — прим. ред.) не представлены доказательства, обосновывающие его требования, а именно взыскание денежных средств с должника в его пользу, подтвержденное судебным актом... При таких обстоятельствах арбитражный суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении требований публичного акционерного общества «Татфондбанк» во

включении требования в реестр кредиторов должника, — следует из определения суда.

Теперь ТФБ опять пытается попасть в реестр кредиторов, но снизил сумму на 100 миллионов. Судебное заседание по рассмотрению требования состоится 19 ноября. Связаться с конкурсным управляющем «Роял Тайм Групп» не удалось.

Окончательно «Роял Тайм Групп» обрушилась вместе с крахом «Татфондбанка». Фото: royaltimegroup.ru

«Роял Тайм Групп» обрушилась вместе с крахом «Татфондбанка»

«Роял Тайм Групп» известна тем, что развивала казино «Оракул». Первая очередь была открыта 30 января 2010 года, вторая — 4 сентября 2010 года. Инвестиции доходили до нескольких миллиардов рублей, но компания не остановилась и объявляла о планах до 2018 года вложить в «Азов-Сити» 10 млрд рублей — для строительства еще двух комплексов с отелями и казино.

Проблемы начались в 2015 году — «Роял Тайм Групп» приостановила инвестпроекты в Краснодарском крае в связи с неопределенностью судьбы игорной зоны, которую хотели перенести на территорию Сочи. В итоге «Азов-Сити» все же ликвидировали в 2019 году. «Роял Тайм Групп» позднее пыталась отсудить у правительства России и властей Краснодарского края убытки в связи с закрытием игорной зоны, но безуспешно.

Окончательно «Роял Тайм Групп» обрушилась вместе с крахом «Татфондбанка» — компания имела прочные связи с банком и его руководством. И там же оператор игровой зоны брал кредиты на проекты в «Азов-Сити», о которых было сказано выше.

Основатель и бывший гендиректор «Роял Тайм Групп» — татарстанский бизнесмен Рашид Таймасов. Фото: tatarstan.ru

Доходы за прошлый год составили 8 тысяч рублей при расходах в 33,2 миллиона

Компания подала на собственное банкротство в январе 2019 года, через месяц там ввели процедуру наблюдения, а в конце августа открыли конкурсное производство. Сейчас в реестр требований, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», включены четыре кредитора, в том числе две фирмы — АО «Тимер Банк» с 911,6 млн, ООО «Роял Тайм» с 402,9 млн. А еще Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №18 по РТ, требующая смешные 617 рублей.

Последний раз прибыль «Роял Тайм Групп» фиксировалась в 2017 году в размере 130,9 миллиона. Далее были одни лишь убытки: 517,9 миллиона в 2018 году, 348,5 миллиона в 2019 году и 33,2 миллиона в 2020 году. Чистые активы, которые в 2017 году оценивались в 1,5 миллиарда, снизились до 644 миллионов в 2020 году. А доходы за прошлый год составили несерьезные 8 тысяч рублей при расходах в 33,2 миллиона.

Основатель и бывший гендиректор «Роял Тайм Групп» —татарстанский бизнесмен Рашид Таймасов. Он был признан банкротом еще раньше, летом 2018 года, а в октябре 2019-го процедура его личного банкротства завершилась.

Дарья Пинегина