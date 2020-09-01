«Тимер Банк» «переиграл» оператора игорной зоны на 900 миллионов

Как «Тимер» за миллионами по судам ходил

После судебной эпопеи с хождением в Верховный суд России татарстанский арбитраж принял новое решение по спору «Тимер Банка» и конкурсного управляющего рухнувшей «Роял Тайм Групп». Как следует из документов татарстанского арбитража, в реестр кредиторов «Роял Тайм Групп» включены требования банка на 911,6 млн рублей.

Напомним, татарстанская «Роял Тайм Групп» известна как крупный инвестор первой в России игорной зоны «Азов-Сити» в Краснодарском крае. Объем вложенных средств, по данным самой компании, составлял 3,4 млрд рублей — они пошли на земельные участки, здание казино и отеля. Однако в мае 2015 года игорную зону было решено перенести на территорию Сочи. Тогда «Роял Тайм Групп» пыталась отсудить у правительства России и властей Краснодарского края не менее 2 млрд рублей убытков и упущенной выгоды, но не преуспела. Конкурсный управляющий «Роял Тайм Групп» до сих пор пытается продать игорные недострои в рамках процедуры банкротства.

Конкурсный управляющий «Роял Тайм Групп» до сих пор пытается продать игорные недострои в рамках процедуры банкротства

Кроме того, «Роял Тайм Групп» имела прочные бизнес-связи с банками группы ТФБ Роберта Мусина — и, как следствие, пострадала из-за краха «Татфондбанка». В то время к группе ТФБ относился и «Тимер Банк», позже, в процессе санации, его акционером стал «РФК-банк», которым владеет «Рособоронэкспорт» госкорпорации «Ростех»

В феврале 2019 года суд ввел процедуру наблюдения в «Роял Тайм Групп», позже, в сентябре того же года, в компании было начато конкурсное производство.

Четыре суда определяли «реальность» денег в «Татфондбанке»

Еще в период наблюдения «Тимер Банк», сославшись на неисполнение заемщиком обязательств по упомянутым договорам, предъявил к включению в реестр сумму невозвращенных кредитов более чем на 1,4 млрд рублей. Изначально компании-должнику их выдал «Татфондбанк», но 24 октября 2016 года ТФБ уступил права требования по упомянутым договорам «Тимер Банку».

Однако суды пришли к выводу, что банк получил средства по большей части заявленных кредитов по платежным поручениям 7 и 12 декабря 2016 года (все операции по списанию средств проведены по счету плательщика 12.12.2016). На этот счет существуют платежные поручения. В итоге 16 мая прошлого года татарстанский арбитраж признал заявление банка обоснованным лишь частично. Он включил «Тимер Банк» в реестр кредиторов «Роял Тайм Групп», но со значительно меньшей суммой задолженности, чем тот рассчитывал: около 227 млн рублей.

16 мая прошлого года татарстанский арбитраж признал заявление банка обоснованным лишь частично. Фото Максима Платонова

«Тимер Банк» с выводами не согласился — он указывал, что уже с 8 декабря 2016 года «Татфондбанк» был не в состоянии реально исполнять поручения клиентов, у него начала формироваться картотека неудовлетворенных требований. Сами операции банк называл «внутрибанковскими переводами», без реального списания денежных средств.

В трех инстанциях суды постановили: в рамках банкротного дела ТФБ указанные сделки не оспаривались, а, следовательно, оснований считать платежи неисполненными нет. Однако судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ встала на сторону «Тимер Банка». Там указали, что операции как внутрибанковские оспариванию и не подлежали, однако придали большее значение доводам «Тимер Банка» о невозможности «Татфондбанка» исполнить платежные поручения из-за неплатежеспособности последнего.

«При отсутствии денежных средств на корреспондентском счете обслуживающего банка он не в состоянии реально исполнить поручения клиентов по причине неплатежеспособности. В такой ситуации безналичные деньги, являющиеся, по сути, записями по счетам клиентов, которые ведет обслуживающий банк, утрачивают свое назначение как средство платежа», — говорится в решении Верховного суда России.

В итоге решения нижестоящих судов по этому вопросу были отменены, спор — направлен на новое рассмотрение в татарстанский арбитраж, который и включил требования «Тимер Банка» в реестр кредиторов «Роял Тайм Групп» в желаемом банком объеме.

Александр Артемьев