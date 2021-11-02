Представитель ВОЗ рекомендовала ревакцинироваться от COVID-19 через полгода людям с низким иммунитетом

Фото: Максим Платонов (архив)

Людям с низким иммунитетом нужно ревакцинироваться от COVID-19 через полгода. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Она отметила, что эффективность нерабочих дней будет зависеть от отношения населения и практического применения противоэпидемических мер.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Мы понимаем, что более чем 1 000 человек умирают каждый день, это большая цифра. Очень важно, чтобы практически применялись все меры, о которых говорится 20 месяцев и дольше, чтобы снизить рост случаев [заражения COVID-19], — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал, что ревакцинация ранее чем через 6 месяцев не принесет вреда и не даст дополнительной пользы при высоком уровне антител.



По данным на 28 октября, в Татарстане повторную вакцинацию прошли 25 654 человека.

Татьяна Леухина