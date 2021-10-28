В Татарстане вторую прививку от коронавируса получил 1 019 541 человек

В Татарстане 1 019 541 человек сделал вторую прививку от коронавируса, об этом сообщили в республиканском Минздраве.

Всего провакцинировано 1 497 684 человека, прирост за сутки составил 29 252 человека. Повторную вакцинацию в Татарстане прошли 25 654 человека.

Фото: realnoevremya.ru

За вчерашние сутки в Татарстане прививку от коронавируса сделали 26 456 человек.

В среднем по России доля привитых от COVID-19 первым компонентом от планового числа составляет 67,8%.

Маргарита Головатенко