Гинцбург назвал оптимальный срок для ревакцинации от COVID-19

Фото: Максим Платонов

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ревакцинация ранее чем через шесть месяцев не принесет вреда и не даст дополнительной пользы при высоком уровне антител, сообщает ТАСС.

— Если у человека высокий уровень антител и он себе еще дополнительно антиген вводит в виде вакцины, чтобы его поднять, то уровень антител несильно повышается. Никакого вреда человек себе этим не нанесет, но при этом дополнительной пользы может и не получить, у него будет такой же высокий уровень антител, который был и до ревакцинации, если он был высокий, — заявил он.

Фото: Максим Платонов

Полгода — оптимальный период для ревакцинации, так как это минимальный срок, при котором выработавшиеся ранее антитела держатся на высоком уровне, добавил он.

Россиянам, которые привились от COVID-19 полгода назад, уже стоит готовиться к ревакцинации. Минздрав рекомендует прививаться каждые полгода до формирования коллективного иммунитета в стране, заявил иммунолог Николай Крючков. Но перед тем, как записаться на ревакцинацию, необходимо убедиться в том, что состояние вашего здоровья не изменилось после первичной вакцинации.

Алексей Нечаев