В Татарстане завершился сезон охоты на барсука

В Татарстане завершился сезон охоты на барсука. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Фото: ojm.tatarstan.ru

Сведения о добыче охотничьих ресурсов необходимо сдать по месту получения разрешения в течение 20 дней после окончания сезона охоты. Если охотник несвоевременно сдает сведения о добытых ресурсах, то он может лишиться права на получение разрешения на добычу любого вида охотничьих ресурсов сроком на 1 год, напомнили в ведомстве.

Сезон охоты на барсука начался 15 августа.

На прошлой неделе Госкомитет РТ по биоресурсам предупредил охотников о высоком риске вспышки африканской чумы свиней в дикой фауне.

