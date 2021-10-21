Госкомитет РТ по биоресурсам предупредил охотников о высоком риске вспышки АЧС
Госкомитет РТ по биоресурсам предупредил охотников о высоком риске вспышки африканской чумы свиней в дикой фауне. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Охотникам рекомендовали не оставлять на земле остатки пищи, исключить из сухого пайка продукты питания, содержащие свинину и мясо кабана, не оставлять в охотничьих угодьях биологические отходы после разделки добытых охотничьих ресурсов. О фактах выявления в охотничьих угодьях ослабленных и павших кабанов необходимо сообщать в Госкомитет РТ по биоресурсам.
В сентябре на нескольких территориях республики отменили карантин, введенный из-за африканской чумы свиней (АЧС).
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