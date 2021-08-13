В Татарстане начинается сезон охоты на барсука

С 15 августа в Татарстане стартует сезон охоты на барсука. Он продлится до 31 октября 2021 года, сообщает Госкомитет по биоресурсам РТ.

В ведомстве напоминают, что по правилам охоты запрещено разрушать и раскапывать постоянные выводковые убежища. Исключением может считаться частичная раскопка нор для оказания помощи охотничьим собакам. После этого раскопанные участки нор должны быть снова засыпаны грунтом.

Также нельзя использовать стандартные ногозахватывающие удерживающие капканы со стальными дугами, применять петли, пневматическое охотничье оружие, сети и другие ловчие приспособления.

Прием заявлений на получение разрешений на охоту на барсуков в Татарстане стартовал 5 августа. За получением разрешения можно обратиться в любой филиал МФЦ, независимо от района предполагаемой охоты. Для этого необходимо предоставить заявление, оригинал паспорта и охотничьего билета. К этому перечню документов необходимо приложить квитанции об уплате госпошлины за выдачу разрешения и об уплате за пользование животным миром.

Ольга Плешкова