Мурашко заявил, что решение о регистрации вакцины от COVID-19 для детей примут в течение двух недель

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что решение о регистрации вакцины против коронавируса для детей примут в течение двух недель. В настоящий момент препарат находится на финальной стадии экспертизы.

По словам Мурашко, среди заболевших COVID-19 людей доля детей составляет 12-13%. Наиболее подвержены риску заразиться школьники от 6 до 17 лет, пишет «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет началось в Москве в июле. Первая и вторая фазы исследования проходили на базе Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой. Участие приняли 100 человек. Документы на регистрацию препарата были поданы в конце сентября. Известно, что концентрацию вакцины уменьшат в пять раз.



Диана Жиленкова