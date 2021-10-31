Диетолог: татарская кухня помогает восстановиться после ковида

В России недооценивается важность правильного питания, в то время как оно может сыграть большую роль в профилактике коронавируса и в восстановлении человека, если он переболел ковидом. Об этом «Реальному времени» рассказывает врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Алена Поташева. Поскольку в период восстановления от тяжелой болезни очень важно, чтобы в рационе были и белки, и жиры, то татарская кухня, по мнению специалиста, — хороший выбор для желающего восстановиться.

— Я считаю, что традиционная татарская кухня сейчас по сезону подходит просто идеально, чтобы питаться в период восстановления. Она достаточно жирная, мясная. Только чак-чаком лучше не увлекаться. Особенно если человек был госпитализирован, получал серьезное лечение, то зачастую возникают временные проблемы с уровнем сахара — так что сладкое пока отложите.

Напомним, с момента первой самоизоляции специалисты зафиксировали увеличение лишнего веса и изменение пищевых привычек россиян не в лучшую сторону.

Людмила Губаева