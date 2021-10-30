Минниханов заявил, что ситуация с COVID-19 находится под контролем

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Татарстане напряженная, но под контролем. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов на совещании в доме правительства РТ.

— Ситуация напряженная, но под контролем. Мы видим некую стабилизацию пока. На 30-ое (октября — прим.ред) у нас выявлено 30 593 случаев заболевания. В сутки где-то 170-176 фактов фиксируем, — констатировал он.

В республике достаточное количество вакцин от COVID-19: имеется 237 тыс. доз, работают 170 пунктов вакцинации.

Фото: realnoevremya.ru

— Без вакцинации будет очень сложно сохранить здоровье, жизни людей, - приводит слова Минниханова пресс-служба главы республики.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина сообщила на совещании, что количество заражений COVID-19 за месяц составило более 3,5 тысячи.В октябре прошлого года количество заболевших было в три раза меньше, чем в нынешнем месяце. Причина — в распространении на территории республики индийского штамма коронавируса.



Татьяна Леухина