Минздрав России рекомендовал использовать «Спутник Лайт» лишь для ревакцинации

Вакцина «Спутник Лайт» должна использоваться только для ревакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— В связи с тем, что штамм «дельта» идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», — приводит ТАСС его слова.

Фото: Максим Платонов (архив)

Однокомпонентная вакцина заинтересовала татарстанцев после введения новых антиковидных мер, поскольку получить QR-код можно уже после первого укола «Спутником Лайт». В медучреждениях начали прививать этим препаратом на платной основе. В Минздраве РТ отмечали, что иммунизация однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» рекомендована только тем людям, которые уже переболели COVID-19 или проходят повторную вакцинацию. В остальных же случаях рекомендована двухкомпонентная вакцина.

Татьяна Леухина