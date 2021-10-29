Завтра в Татарстане ожидается сильный ветер и гололедица

Фото: Максим Платонов (архив)

В субботу, 30 октября, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, завтра ночью и утром в Татарстане местами ожидается сильный ветер порывами 15-16 м/с. На отдельных участках дорог, в том числе и в Казани, возможно образование гололедицы.



Фото: realnoevremya.ru

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели, 1—2 ноября, в республике под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается спокойная теплая погода. Осадки маловероятны. Ночью ожидается до 0... +5 градусов, днем — до +6—11 градусов.



Татьяна Демина