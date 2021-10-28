Синоптики рассказали, какая погода ждет татарстанцев в выходные

В выходные дни в Татарстане пройдут небольшие дожди, днем воздух прогреется до +11 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Предстоящей ночью через республику пройдет атмосферный фронт с осадками в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах ожидается сильный ветер порывами до 15 м/с, ночные температуры опустятся до +1..-4°. Завтра днем под влиянием гребня антициклона существенных осадков не ожидается, температуры не превысят 0..+4°.

При отрицательных температурах воздуха и выпадении смешанных осадков на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы, предупреждают синоптики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В субботу Татарстан вновь окажется в зоне влияния теплого атмосферного фронта. Ночью и утром пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. Днем местами возможен небольшой дождь. В течение суток ожидается усиление юго-западного ветра до 15 м/с. Ночью похолодает до -1..-6°, к утру потеплеет до 0..+5°. Днем воздух прогреется до +4..+9°.

В воскресенье, 31 октября, ночью местами еще возможен небольшой дождь, днем без существенных осадков. Республика по-прежнему будет находиться в теплой воздушной массе. Ночью ожидается до +2..+7 градусов, днем — +6..+11°.



По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели, 1—2 ноября, в республике под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается спокойная теплая погода. Осадки маловероятны. Ночью ожидается до 0..+5°, днем — до +6..+11°. Отмечается, что среднесуточные температуры воздуха в этот период будут выше средних многолетних значений на 4—5 градусов.

Ранее днем синоптики предупредили о сильном порывистом ветре вечером.

Татьяна Леухина