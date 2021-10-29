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В Казани в эту субботу пройдут сельскохозяйственные ярмарки

12:46, 29.10.2021
В Казани в эту субботу пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Фото: realnoevremya.ru

В эту субботу, 30 октября, в Казани пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Торговля стартует с 6.00 и завершается в 12.00, сообщает мэрия города.

Торговля будет проходить на 15 площадках:

  • Авиастроительный район: ул. Беломорская, 69; ул. Ленинградская, 27; ул. Дементьева, 7;
  • Вахитовский район: ул. Татарстан, 53; ул. Чехова, 2;
  • Кировский район: ул. Батыршина, 20; ул. Краснококшайская, 150/2; ул. Революционная, 12;
  • Московский район: ул. Шамиля Усманова, 1;
  • Ново-Савиновский район: ул. Академика Лаврентьева, 10; пр. Ямашева, 71а;
  • Приволжский район: ул. Рихарда Зорге, 66; ул. Юлиуса Фучика, 72;
  • Советский район: ул. Аграрная, 2; ул. Липатова, 7.

Еще ярмарки организуют на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново по просьбе жителей ЖК «Салават купере».

Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах на сельскохозяйственных ярмарках уже реализовали больше 900 тонн продукции.

Маргарита Головатенко
ОбществоПромышленностьАгропром Татарстан

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