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Больше 900 тонн сельхозпродукции реализовали на ярмарках в Челнах

04:26, 24.10.2021
Больше 900 тонн сельхозпродукции реализовали на ярмарках в Челнах
Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах на сельскохозяйственных ярмарках реализовали больше 900 тонн продукции. Об этом сообщили в исполкоме города.

Продукция представлена на трех площадках города: набережной Габдуллы Тукая (площадка перед стадионом «Строитель»), территории агропромышленного парка «Южный» и Ипподрома. Из 13 районов привезли больше 900 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 млн рублей.

Фото: nabchelny.ru

В больших объемах представили разную продукцию: картофель, лук, морковь, свеклу, мясо, молочную продукцию, яйца, масло сливочное, рыбу и др.

На прошлой неделе в Набережные Челны завезли 800 тонн продукции на сельхозярмарки.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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