Больше 900 тонн сельхозпродукции реализовали на ярмарках в Челнах

В Набережных Челнах на сельскохозяйственных ярмарках реализовали больше 900 тонн продукции. Об этом сообщили в исполкоме города.

Продукция представлена на трех площадках города: набережной Габдуллы Тукая (площадка перед стадионом «Строитель»), территории агропромышленного парка «Южный» и Ипподрома. Из 13 районов привезли больше 900 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 млн рублей.

Фото: nabchelny.ru

В больших объемах представили разную продукцию: картофель, лук, морковь, свеклу, мясо, молочную продукцию, яйца, масло сливочное, рыбу и др.

На прошлой неделе в Набережные Челны завезли 800 тонн продукции на сельхозярмарки.

Ольга Шагиева