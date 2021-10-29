Главное к утру: Facebook меняет название на Meta, медали в первый день этапа Кубка мира по плаванию в Казани
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 29 октября:
- Компания Facebook меняет название на Meta. Акции компании растут на 3% на фоне объявления о переименовании. Компания уже сменила дизайн. Facebook, переименованная в Meta, оставит названия принадлежащих ей соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp.
- В казанском поселке Привольный вчера вечером произошло короткое замыкание на подстанции. Из-за него три казанских поселка — Салмачи, Вишневка, Привольный — остались без света.
- Казанский «Ак Барс» проиграл «Металлургу» со счетом 1:3. Встреча проходила в Магнитогорске. «Металлург» одержал пятую победу подряд и с 42 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Ак Барс» занимает 4-ю строчку с 32 очками.
- Россияне завоевали 14 наград в первый соревновательный день на четвертом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Казани. В копилке пловцов две золотые, четыре серебряные и восемь бронзовых медалей.
- Пользователи по всему миру вчера вечером сообщали о сбоях в работе YouTube. Наибольшее число жалоб поступало из США, Канады, Великобритании, Франции и Японии. Российские пользователи столкнулись в 52% случаев с проблемами с сайтом, 29% испытывали трудности с просмотром видео, еще у 19% возникли сложности при входе в аккаунт.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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