Россияне завоевали 14 медалей в первый день этапа Кубка мира по плаванию в Казани

Россияне завоевали 14 наград в первый соревновательный день на четвертом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Казани. В копилке пловцов: две золотые, четыре серебряные и восемь бронзовых медалей.

Золото получили Алексей Ткачев (200 м на спине) и Виталина Симонова (200 м брасс). Серебряные медали завоевали Владимир Морозов (50 м в вольном стиле), Климент Колесников (100 м в комплексном плавании), Юлия Ефимова (200 м брассом), Анастасия Маркова (200 м баттерфляй).



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Бронзу взяли Антон Чупков (100 м брассом), Анастасия Сорокина (100 м в комплексном плавании), Мария Темникова (200 м брассом), Павел Самусенко (100 м баттерфляй), Александра Быкова (400 м вольным стилем), Даниил Шаталов (400 м вольным стилем), Дарья Васькина (50 м на спине), Григорий Тарасевич (200 м на спине), пишет «РИА Новости».

Четвертый этап Кубка мира FINA по плаванию проходит в Казани с 28 по 30 октября. На соревнования приедут 292 спортсмена из 37 стран, а помощь в организации окажут более 100 волонтеров. Спортсмены соревнуются в 25-метровом бассейне.



Татьяна Леухина