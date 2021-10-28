На трансформаторной подстанции в казанском поселке Привольный произошло короткое замыкание

В казанском поселке Привольный произошло короткое замыкание на подстанции. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Помощь подразделений МЧС не требуется, к месту следуют электрики.

Пользователи соцсетей сообщили сейчас, что три казанских поселка Салмачи, Вишневка, Привольный остались без света.

В понедельник из-за аварии в Приволжском районе Казани ряд улиц остались без света.

