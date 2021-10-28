Facebook оставит прежние названия своих приложений

Компания Facebook, переименованная в Meta, оставит названия принадлежащих ей соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Об этом заявил основатель компании Facebook (Meta) Марк Цукерберг.

Фото: pixabay.com

— Но все наши продукты, в том числе приложения, теперь объединены общим видением — воплощать в жизнь метавселенную. И теперь у нас есть название, которое отражает масштабы того, что мы делаем, — приводит ТАСС его слова.

Сегодня Цукерберг объявил, что компания Facebook меняет название на Meta.



Татьяна Леухина