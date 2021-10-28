Пользователи сообщают о сбоях в работе YouTube

Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе YouTube. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

Наибольшее число жалоб поступает из США, Канады, Великобритании, Франции и Японии.

Фото: скриншот

Российские пользователи столкнулись в 52% случаев с проблемами с сайтом, 29% испытывают трудности с просмотром видео, еще у 19% возникли сложности при входе в аккаунт.

Вчера пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе.



Татьяна Леухина