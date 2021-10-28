Пользователи сообщают о сбоях в работе YouTube
Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе YouTube. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.
Наибольшее число жалоб поступает из США, Канады, Великобритании, Франции и Японии.
Российские пользователи столкнулись в 52% случаев с проблемами с сайтом, 29% испытывают трудности с просмотром видео, еще у 19% возникли сложности при входе в аккаунт.
Вчера пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе.
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