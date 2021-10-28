В Татарстане зафиксировали 176 случаев заражения COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 176 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 28 октября в Татарстане зарегистрировано 30 233 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 24 985 человек, в том числе 107 за минувшие сутки. Умерли за весь период 948 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 174 случаях заражения коронавирусом в республике.

Маргарита Головатенко