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В Татарстане зафиксировали 176 случаев заражения COVID-19

11:10, 28.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зафиксировали 176 случаев заражения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 176 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 28 октября в Татарстане зарегистрировано 30 233 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 24 985 человек, в том числе 107 за минувшие сутки. Умерли за весь период 948 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 174 случаях заражения коронавирусом в республике.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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