В Авиастроительном районе Казани может появиться жилой массив на 16 тысяч человек

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Казани объявлены общественные обсуждения по постройке жилого массива на 16 тысяч человек западнее жилого массива Кадышево Авиастроительного района. Об этом говорится в сборнике документов мэрии города.

Согласно положению о характеристиках планируемого развития территории, предполагается наличие жилищного фонда — многоквартирные жилые дома до 20 этажей и до 8 этажей с нежилыми помещениями на первых этажах, а также детские дошкольные и общеобразовательные учреждения, объекты обслуживания населения (медучреждения, культурно-досуговый комплекс и др.), объекты коммунального обслуживания и т.д.

Фото: скриншот

Обсуждения продолжатся до 2 декабря 2021 года. Выразить мнение можно в электронной форме в ИС «Общественные обсуждения» или в письменном виде в Управлении архитектуры и градостроительства исполкома Казани по адресу ул. Груздева, д. 5, каб.102, с 9.00 до 17.00.

Летом сообщалось, что новый жилой массив в Советском районе Казани будет называться «Семейный».



Диана Жиленкова