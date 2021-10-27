Минтруд Татарстана разработал производственный календарь на 2022 год

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана разработало производственный календарь на 2022 год. В нем приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2022 год, количество рабочих и выходных дней при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.

Нерабочими праздничными днями в республике будут:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;

7 января — Рождество Христово;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы;

12 июня — День России;

30 августа — День Республики Татарстан;

4 ноября — День народного единства;

6 ноября — День Конституции Республики Татарстан;

Ураза-байрам;

Курбан-байрам.

По информации ДУМ Татарстана, предварительные даты празднования религиозных мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2022 году — 2 мая и 9 июля соответственно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане в 2022 году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями количество рабочих дней составит 246 дней, в том числе пять сокращенных на один час рабочих дней (22 февраля, 5 марта, 8 июля, 29 августа, 3 ноября), а количество выходных дней составит 119 дней, в том числе 18 нерабочих праздничных дней, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

С 30 октября в Татарстане начинаются нерабочие дни. Они продлятся до 7 ноября. Работу в эти дни продолжат предприятия непрерывного цикла, предприятия и организации, обеспечивающие жизнедеятельность, органы государственной и муниципальной власти, МФЦ и образовательные учреждения.



Татьяна Леухина