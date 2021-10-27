Семье погибшей при взрыве газа в Набережных Челнах девушки выплатили 1 миллион рублей

Фото: Максим Платонов

Семье погибшей и пострадавшим при взрыве дома в Набережных Челнах оказало материальную помощь правительство Татарстана, сообщил «Интерфакс».

— Согласно постановлению правительства Республики Татарстан, семье погибшей выплачен 1 млн рублей. Пострадавшим в зависимости от степени тяжести будут выплачены суммы от 300 до 100 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru

Также предусмотрены единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей и выплаты для компенсации утраченного имущества. Сообщается, что будут проведены работы по восстановлению разрушенной части многоквартирного дома.

Взрыв газа произошел в понедельник вечером на четвертом этаже пятиэтажного дома в Челнах, четыре квартиры на четвертом и пятом этажах были полностью разрушены. В результате взрыва пострадали пять человек, одна пострадавшая — 22-летняя девушка — позже умерла в больнице. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Алексей Нечаев