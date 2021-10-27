МВД предлагает установить госрегулирование оборота метанола

МВД России считают, что нужно установить госрегулирование оборота метанола в стране. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления «Т» МВД РФ Олега Кима.

Предложение у ведомства возникло на фоне многочисленных отравлений суррогатным алкоголем. Ким рассказал, что вопрос стоит остро, а оборот метанола сейчас никак не отрегулирован. Любой индивидуальный предприниматель может приобрести метиловый спирт и продавать, поэтому необходимо ввести лицензию на него и поставить критерии строгой отчетности.

Олег Ким добавил, что в 2019 году в закон о госрегулировании производства, оборота этилового спирта, алкоголя и об ограничении употребления алкогольной продукции были внесены изменения, после чего сократились поставки этанола на нелегальное производство продукции с содержанием спирта. Однако на таких производствах стали использовать опасный для здоровья метиловый спирт.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, недавно в Свердловской области из-за отравления метиловым спиртом погибли 18 человек. По этому факту Следком возбудил уголовное дело. Был арестован первый фигурант.



Дарья Акимова