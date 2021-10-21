Арестован первый фигурант дела об отравлении метанолом в Свердловской области

Фото: Максим Платонов

Чкаловский районный суд арестовал первого фигуранта дела об отравлении метиловым спиртом, в результате чего погибли 18 человек. Им стал Надир Мамедов, которому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по региону Дмитрий Чукреев сообщил, что, по предварительным данным, количество смертей от отравления возросло до 26, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Уголовное дело после массовой гибели людей из-за отравления возбудили на прошлой неделе. По версии следствия, с 7 по 14 октября в Чкаловском районе Екатеринбурга нескольким гражданам продали метиловый спирт. Силовики задержали двух подозреваемых, и если их вину докажут, то им грозит до 10 лет лишения свободы.

Массовое отравление алкоголем недавно произошло и в Оренбурге. Умерли 35 человек, еще 64 пострадали.

Диана Жиленкова