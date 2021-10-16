В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после массовой гибели людей из-за отравления метиловым спиртом

Фото: Максим Платонов (архив)

В Свердловской области из-за отравления метиловым спиртом погибли 18 человек. По этому факту Следком возбудил уголовное дело по признакам сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.238 УК РФ).

По версии следствия, с 7 по 14 октября в Чкаловском районе Екатеринбурга нескольким гражданам продали метиловый спирт. В результате 18 человек, которые выпили алкоголь, погибли.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось «по горячим следам» задержать двух подозреваемых. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. В случае, если их вину докажут, им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя СУ СКР России по Свердловской области, говорится в сообщении на сайте ведомства.



О том, что в несколько жителей Екатеринбурга погибли, отравившись метанолом, стало известно сегодня днем. Первоначально сообщалось, что умерли 16 человек.

Татьяна Демина