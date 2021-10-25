Госсовет Татарстана выступил против ликвидации должности президента республики

В Татарстане не поддержали проект федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», сообщает «Коммерсантъ».



Отдельные положения законопроекта и вовсе противоречат Конституции РФ как демократического государства, считает глава комитета Госсовета по госстроительству Альберт Хабибуллин. В качестве примера депутат привел требование об унификации высших должностей в регионе. Так, главы регионов, согласно законопроекту, не могут называться президентами.

Решение приняли единогласно 82 депутата. Хабибуллин предложил не открывать прения по этому вопросу, в этом его поддержал спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он не исключил возвращения к обсуждению данного вопроса.

Фото: realnoevremya.ru

В сентябре в Госдуму внесли законопроект, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков подряд. Также документ предлагает установить, что высшее должностное лицо региона может называться только «главой субъекта Федерации». Тогда же пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил мнение, что в России должна быть лишь одна должность президента.



Маргарита Головатенко