На следующей недели станет известно, каким организациям разрешат работу с 30 октября по 7 ноября

Фото: Максим Платонов

На следующей неделе в Татарстане выйдет постановление, которое определит, какие организации продолжат работу в штатном режиме в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

В штатном режиме будут работать службы здравоохранения и Роспотребнадзора, добавила она.

Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением зарплаты. Документ опубликован на сайте Кремля. Согласно документу, регионы вправе вводить дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября.