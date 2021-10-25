В Египте впервые за несколько лет не будут продлевать режим чрезвычайного положения

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что впервые за несколько лет не станет продлевать чрезвычайное положение. Соответствующее заявление он разместил на своей официальной странице в Facebook.

Режим ЧП действовал в стране с 2017 года, пишет ТАСС. Его объявили после двух терактов в Танте и Александрии, в которых погибли свыше 50 человек, более 100 пострадали. Затем, в соответствии с законом, чрезвычайное положение продлевалось каждый раз на три месяца.

С 9 августа Россия восстановила авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. За месяц до этого, 8 июля, президент РФ Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта. Спустя время после этого стало известно, что власти примут решение о возобновлении авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом после визита туда российской делегации экспертов.



Татьяна Леухина