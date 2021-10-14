В Казани произошло аварийное отключение электричества

В нескольких домах Московского района Казани произошло аварийное отключение электричества и водоснабжения. Отключения коснулись домов по адресам: ул. 2-я Юго-Западная, ул. Волгоградская, ул. Декабристов, ул. Лушникова, ул. Тунакова, пр. Ямашева и пр. Ибрагимова. Предварительное время включения — 17.30. Об этом сообщили в пресс-службе района.

Кроме того, в telegram-канале «Еду в Татарстан» заявили, что электричества нет в центре на улицах Татарстан, Каюма Насыри, Парижской коммуны, Баумана. Из-за отсутствия света не работают светофоры и собираются пробки.

Фото: pxhere.com

На горячей линии «Сетевой компании» занято. Подробности случившегося неизвестны. В пресс-центр компании «Реальному времени» не удалось дозвониться.

Летом в нескольких домах в Московском районе Казани произошло аварийное отключение электроэнергии. Это связано с ревизией ВРУ.

Алексей Нечаев